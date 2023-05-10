تعرف على القيمة المضافة من الذهب والأنواع المسموح بدخولها

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، إن موافقة الحكومة على إلغاء الضريبة والرسوم على الذهب مع القادمين من الخارج، سيضبط السوق بمصر، وسيسد العجز الموجود، وسيحدث استقرارا كبيرا.

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار الحكومة يخص كل أشكال الذهب الداخل إلى البلاد، سواء مشكل وجاهز للارتداء سواء خاتم أو حلق أو غويشة، أما نصف المشغول، فهي ما تحتاج لاستكمال تصنيعها.

القرار يخص السبائك في الأساس

وأكد أن القرار في الأساس يخص السبائك وجنيهات الذهب، وهي الهدف الحقيقي من القرار، كما لا يسري القرار على اللؤلؤ والماس، فضلا عن أن السبائك سيطبق عليها ضريبة القيمة المضافة، التي ستطبق على المصنعية فقط، «المصنعية ستكون جنيهات قليلة لن تؤثر، ولن تشكل عائقا على أي شخص قادم من الخارج، ولا تتعدى 6 جنيهات في الجرام الواحد».

السبائك تأتي مختومة

وعن وجود مؤهلين بالجمارك للكشف على الذهب، أكد أن كل الجمارك سيكون بها أشخاص مؤهلون بشكل كامل في التعامل مع القادمين، «الأمر سهل للغاية لأن السبائك تأتي من الخارج مختومة ومكتوب وزنها وعيارها وموجود بها كل التفاصيل».