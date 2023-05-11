مصرع طفل صدمه جرار زراعي بقرية كومبو في البحيرة

لقي طفل مصرعه، بعدما صدمه جراء زراعي بقرية كومبو التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل في البحيرة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بمصرع طفل صدمه جرار زراعي، بقرية كومبو التابعة للمركز ذاته، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى أبو المطامير العام، وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية الطفل المتوفى

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، تبين وفاة طفل يدعى «محمد. س. ح»، 3 سنوات، مقيم مركز أبو المطامير.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى أبو المطامير المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.