خريطة انقطاع الكهرباء اليوم الخميس في الإسماعيلية.. 5 مناطق تتأثر 

أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، اليوم الخميس، انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق بسبب إجراءات الصيانة استعدادا لفصل الصيف، بالتزامن مع إعلان شركة القناة خطة موسعة خلال شهري أبريل ومايو، لرفع كفاءة عدد من المناطق.

أماكن انقطاع الكهرباء اليوم في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة، انقطاع التيار الكهربائي في حي الزهور بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث الإسماعيلية، وسوق الخضار بمركز ومدينة القنطرة غرب، وقوى محركة ومناطق سكنية شرق البحيرات في مركز ومنطقة الكيلو 2 بمنطقة الفردان، من التاسعة صباحا، ويستمر حتى الثانية ظهرا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

طوارئ في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية، رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوى، بالتزامن مع إعلان شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إجراء عمليات الصيانة الدورية في عدد من المناطق بشكل مستمر، قبل ارتفاع درجات الحرارة على المحافظة.