انقطاع الكهرباء عن 6 مناطق في الإسماعيلية.. اعرف موعد العودة

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، انقطاع الكهرباء عن عدد من المناطق في مدينة الإسماعيلية ومركز القنطرة غرب ومركز القنطرة شرق بسبب أعمال الصيانة، وكشفت الشركة عن خطة موسعة خلال شهري أبريل ومايو لرفع كفاءة عدد من المناطق في الإسماعيلية استعدادا لفصل الصيف، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في الإسماعيلية

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة في بيان رسمي، خريطة انقطاع التيار الكهربائي، وهي: «منطقة وسط البلد في حي أول وبرج القدس في منطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، وعزبة حسني بمركز القنطرة غرب وقوي محركة، ومناطق سكنية شرق البحيرات في مركز القنطرة شرق، ومناطق سكنية من الكيلو 6 ومناطق سكنية في الكيلو 11 بمنطقة الفردان».

وبحسب الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومدن القناة فإن انقطاع التيار الكهربائي جرى من التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة الثانية ظهرا، لحين انتهاء أعمال الصيانة.

طوارئ في الإسماعيلية

وتشهد محافظة الإسماعيلية رفع حالة الطوارئ للدرجة القصوي بالتزامن مع إعلان شركة القناة لتوزيع الكهرباء، إجراء عمليات الصيانة الدورية في عدد من المناطق بشكل مستمر قبل ارتفاع درجات الحرارة علي المحافظة.