«مسلم» في صالون الصفوة ببورسعيد: الجدل في الحوار الوطني صحي ومشجع لإيجاد أفكار جديدة

أكد الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن الجدل الذي يدور في الحوار الوطني، صحي ومطلوب ومشجع على إيجاد أفكار جديدة، كما أن كل المشاركين فيه، اتفقوا أن فصيل الإخوان إرهابي خائن للوطن، كأنه تجديد مرة أخرى لشعار ثورة 30 يونيه، والتذكير بجرائمهم.

مشاركة الجميع في الحوار الوطني

وأوضح مسلم خلال ندوة بعنوان «دور الاعلام في نشر الوعي المجتمعي»، أقامها صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي برئاسة لوسي مندور في بورسعيد، أن مصر كلها ستستفيد من الحوار الوطني، وليس السياسيون فقط، إذ يشهد مشاركة واسعة من جميع طوائف المجتمع، وتضم محاوره أكاديميين وممثلين للمحافظات، ومهنيين، وأساتذة جامعات، وغيرهم.

ولفت إلى وجود 113 قضية بحاجة لتناولها من كل العقول المصرية، والتوافق عليها، وهو ما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطني، مشيرا إلى أن الدستور والأمن القومي غير مطروحين للنقاش، إذ أن الحوار ليس بديلا لمؤسسات الدولة.

فرصة جاءت في وقتها

وأكد رئيس مجلس إدارة «الوطن»، أن الحوار الوطني فرصة جاءت في وقتها، مشيرا إلى دور الإعلام المهم في توصيل الحوار بجرأة غير معهودة لكل المواطنين، ما يثبت أن السلطة جادة في إجرائه، موضحا أن الإعلام سلاح للوعي، تستخدمه بعض الدول ضد الأخرى، لتفكيك الجبهة الداخلية، لذلك يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن نكون يد واحدة لصالح مصر، مشيرا إلى أن الحلم مشروع في الإطار التي يمكن تحقيقه.

وشدد على أهمية اللامركزية في الضرائب العقارية، التي تنعكس على الطرق والخدمات والصحة والتعليم، موضحا أن المواطنين بالدول الخارجية، يدفعون الضرائب في مقابل الحصول على الخدمات.

كذب جماعة الإخوان بلا سقف

كما قدم خلال الندوة، نصائح للشباب، بتحري الدقه في استيقاء المعلومات، وعدم مشاركتها من صفحات مجهولة على السوشيال ميديا، خاصة بعد تعرضنا لفترة الإخوان وكان كذبهم بلا سقف.

يذكر أن الندوة أقيمت بأحد فنادق بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، الحسيني أبو قمر عضو مجلس الشعب السابق، سامي الرشيدي عضو مجلس الشورى السابق، القبطان محمد أبو حشيش، المهندس عادل الجندي مسؤول مسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة الثقافة، وعدد من الشخصيات العامة بالمحافظة.