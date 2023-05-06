محمود مسلم: القائمون على الحوار الوطني رسموا لوحة جميلة يفخر بها كل مصري

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الحوار الوطني توافق عليه الجميع دون أي شروط، إذ أنه في حال إجراء حوار وطني بشروط لن يُكتب له الاكتمال: «هو حصل تفاوض وتوافق طوال الوقت، وهذه طبيعة العملية السياسية في كل مكان، ومش كل اللي تتمناه المعارضة هيتعمل»، مشيدًا بالقائمين على إدارة الحوار الوطني، كونهم رسموا لوحة جميلة يفخر بها كل مصري.

مسلم: مجلس أمناء الحوار الوطني بذل جهودا كبيرة

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يعرض على قناة «TEN»، ويقدمه الإعلامي نشأت الديهي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني، بقيادة الكاتب الصحفي ضياء رشوان والمستشار محمود فوزي، بذلوا جهدًا كبيرًا وتميزوا جميعا بالكفاءة، «كان فيه كفاءة في الإدارة، وضعوا معايير عشان محدش يتكلم في الأمن القومي، زي ما عمل المعزول محمد مرسي عندما اجتمع على الهواء لمناقشة سد إثيوبيا على الهواء».

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» أن أفضل ما في الحوار الوطني هو أنه لا تصويت بالأغلبية ولكن بالتوافق، «شوفنا في الجلسة الافتتاحية عدد كلمات كتيرة اتقالت بجرأة، والبعض شايف إنها تخطت المقبول، وده يدل أن الدولة المصرية جادة في الحوار الوطني، وشوفنا كافة الجلسات تم إذاعتها على الهواء، على سبيل المثال إكسترا نيوز و كسترا لايف، وهذا يعكس الأمان بأنه لا يوجد ما لم يذَع أو قُطع من حديث المشاركين».

مسلم: الحوار الوطني جمع الفرقاء

وأشار إلى أنه لا يوجد ما تخشى الدولة من إظهاره، وهذا يعكس قوتها وإرادتها، فضلًا عن كونه يعكس الثقة، «كلنا عاوزين مصلحة البلد، وكل الناس متوافقين، فيه ناس في القاعة مشافوش بعض من سنوات، يعني مفيش توافق ما بينهم، لكن جمعهم الحوار الوطني، من صمم المشهد وأدار المشهد، عرفوا يصمموا لوحة جميلة يعتز بها كل مصري، حتى لو فيه ناس مختلفة على وجود بعض الناس».