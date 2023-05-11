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مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس: الإعلام العبري يتحدث عن وقف إطلاق النار اليوم

كتب:

أحمد حامد دياب
05:19 ص | الخميس 11 مايو 2023
الهجوم على غزة

الهجوم على غزة

كشفت دانا أبو شمسية مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس، آخر تفاصيل عدوان دولة الاحتلال على غزة، مشيرة إلى أن آخر بيانات جيش الاحتلال، أكد فيها أنه هاجم أهداف تابعة للجهاد في غزة، مؤكدة ارتقاء شهيد و4 جرحى جراء هذا العدوان الأخير.

أنباء عن وقف إطلاق النار

واعتبرت أبوشمسية خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن كل ما يحدث ترجمة فعلية تظهر أن دولة الاحتلال لا تريد الذهاب لتهدئة فعلية أو وقف لإطلاق النار، أو الالتزام بالوساطات التي تحاول التوسط لوقف إطلاق النار، تحسبًا لأي اعتداءات وزيادة أعداد الشهداء.

وأشارت إلى أن الإعلام العبري يتحدث عن وجود تسريبات وأنباء عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في ساعات الصباح الأولى هذا اليوم، بناء على تقديرات سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى، مرجحة حدوث هذا الوقف خلال الساعات الأولى من الصباح، متوقعة أن تستمر هجمات طائرات الاحتلال لاستهداف فلسطنيين بعد استشهاد 3 من قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

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بقلم أحمد حامد دياب