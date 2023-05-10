«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20 شهيدا

قالت منى عوكل مراسلة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إن هناك نحو 20 شهيدًا جرى الإعلان عنهم بشكل رسمي، من بينهم 6 أطفال و4 سيدات، وقرابة 90 إصابة في القطاع منذ أمس الثلاثاء.

إصابات في حالة خطرة

وأوضحت «عوكل» أن الإصابات في مجملها حالات خطرة، وأن الطواقم الطبية تحاول التعامل معها لإنقاذ من يمكن إنقاذه، كما أضافت مراسلة «القاهرة الإخبارية» أن المناطق التي يجري استهدافها من قبل الطيران الإسرائيلي هي مناطق خالية في قطاع غزة.

وساطة مصرية تنجح في وقف إطلاق النار بفلسطين

وقالت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن مصادر مصرية مطلعة، إن الجهود المصرية نجحت في وقف إطلاق النار بشكل فوري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.