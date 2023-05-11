«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع شهداء غزة لـ25.. وواشنطن تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، في نبأ عاجل لها، بارتفاع أعداد شهداء القصف الاسرائيلي على غزة لـ25 شهيدًا فلسطينيًا، منهم قادة في سرايا القدس والجهاد.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، بحث مع نظيره الإسرائيلي الوضع في غزة، وشدد على ضرورة تهدئة التوتر، والتوصل لوقف إطلاق النار.

وشدد مستشار الأمن القومي الأمريكي، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها على حد تعبيره، مؤكدًا ضرورة خفض التصعيد وعدم استهداف المدنيين.

كما أفاد مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن، بحدوث اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي، تناول الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن الاتصال الأمريكي الإسرائيلي اليوم، تناول الجانب العسكري أكثر من الجانب السياسي.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي، تفهم الإدارة الأمريكية لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مشيرًا إلى أن الادارة الأمريكية شددت على ضمان أمن اسرائيل.

وأشار أن وزير الدفاع الأمريكي، حث على وقف التصعيد وتجنب المناطق التي يسكنها المدنيين وتجنب قتل المدنيين.