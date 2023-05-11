كل ما تود معرفته عن مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة.. (صور وفيديو)

آلات ضخمة البعض منها لأعمال الحفر والأخرى للتكريك، تستخدم في تنفيذ مشروع استكمال تطوير ميناء السخنة، والذي يتم بالتنسيق فيه مع 13 شركة من شركات الأرصفة، حيث يأتي المشروع ضمن سلسلة المشروعات الضخمة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري، أحد أهم القطاعات في الوزارة.

تشتمل أعمال تطوير ميناء السخنة على رصيف البضائع العامة ورصيف الحاويات ورصيف دحرجة السيارات ورصيف الركاب لسفن الرحلات، فضلاً عن رصيف الغاز الطبيعي المسال ورصيف متعدد الأغراض وبضائع عامة ورصيف الفحم ورصيف المعادن والأسمرة.

أعمال الطرق والمرافق الداخلية

ووفق فيديو نشرته وزارة النقل، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فتشمل أعمال التطوير امتداد الحوض الثاني، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال وأعمال الطرق والمرافق الداخلية وأعمال السكة الحديد ضمن مسار القطار الكهربائي السريع بميناء العين السخنة، وحاجز الأمواج الشمالي، كما يجرى حالياً العمل على تنفيذ حاجز أمواج المجري الملاحي وحاجز الأمواج الجنوبي، وكلها أعمال تتم بالتنسيق مع 13 شركة من شركات الأرصفة

مناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر

كما تنفذ وزارة النقل، الحوض الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس وأعمال جسم الرصيف وأعمال التجفيف وأعمال التكريك، لافته إلى أن إجمالي مساحة الميناء تبلغ 25 كيلومترا أرصفة بأطوال 18 كيلومترا وبعمق 18مترًا، ومناطق لوجستية بمساحة 6.3 كيلومتر، وساحات تداول بمسطح 8.6 مليون م2.

بلغت نسبة أعمال الحفر بميناء العين السخنة، 100% من الأحواض وجار الانتهاء من الأعمال المتبقية في ساحات التداول، وإجمالي التكريك 70 مليون متر مكعب، وتمّ تنفيذ 9.5 مليون متر مكعب بواسطة أعمال التجفيف، فضلاً عن تنفيذ طرق داخلية بطول 17 كيلومترا ورصف خرساني لـ6 حارات.