مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي اليوم الجمعة 12مايو 2023

تعلن يوميا هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة الجديدة بعد تغيير الساعة، في جميع المحافظات، وفقا للتوقيت الصيفي، حتى يتاح لجميع المصلون من معرفة بدقة مواعيد الصلاة الخمس

وترصد «الوطن»، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية، تفاصيل مواعيد ومواقيت الصلاة اليوم الجمعة الموافق 12-5-2023، على هذا النحو:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:51 مساء.

موعد أذان العصر: 4:28 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:40 مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:07مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة المنصورة

موعد أذان الفجر: 4:21 صباحًا.

أذان الظهر: 12:51 صباحًا.

أذان العصر: 4:30 مساءً.

أذان المغرب: 7:41 .

أذان العشاء: 9:10 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

موعد أذان الفجر: 4:31 صباحًا.

أذان الظهر: 12:45 صباحًا.

أذان العصر: 4:15 مساءً.

أذان المغرب: 7:27 مساءً.

أذان العشاء: 8:50 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:25 صباحًا.

موعد أذان الظهر: 12:56 مساء.

موعد أذان العصر: 4:36 مساءً.

موعد أذان المغرب: 7:47مساءً.

موعد أذان العشاء: 9:15مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 4:35 صباحا.

أذان الظهر: 12:47 صباحًا.

أذان العصر: 4:14 مساءً.

أذان المغرب: 7:26 مساءً.

أذان العشاء: 8:48 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:36 صباحًا.

أذان الظهر: 12:46 صباحًا.

أذان العصر: 4:09 مساءً.

أذان المغرب: 7:22 مساءً.

أذان العشاء: 8:42 مساءً.