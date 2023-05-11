كم تبلغ ضريبة مصنعية جرام الذهب؟.. بعد قرار الإعفاء من الجمارك

كشفت مصادر حكومية أن قيمة ضريبة مصنعية الذهب على عيار 24 ستكون 11 جنيها، بعد قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إعفاء العائدين من الخارج من جمارك الذهب والرسوم الأخرى لمدة 6 أشهر.

ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الذهب

جاء ذلك وفقا للبروتوكول الموقع في هذا الشأن بين مصلحة الجمارك والشعبة العامة للذهب، والذي ينص على أن متوسط ضريبة مصنعية عيار 24 هي 11 جنيهًا للجرام، موضحة أن القيمة المضافة سيتم دفعها بنسبة 14% من ثمن المصنعية وليس من سعر جرام الذهب.

كمية الذهب المسوح الدخول بها دون جمارك

وأشارت المصادر، إلى أن المقترح كان يختص بتحديد كمية من الذهب بوزن 150 جرامًا لإعفاء حائزها من الجمارك، إلا أن مجلس الوزراء قرر عدم تحديد كمية محددة من الذهب المعفى من الجمارك، ما يعني السماح بدخول أي كميات من المشغولات الذهبية المحددة في قرار رئيس الوزراء دون جمارك أو رسوم.

ما هي المشغولات النصف ذهبية المتاح نزولها مصر؟

وشرحت المصادر لـ«الوطن»، نوعية المشغولات نصف الذهبية التي نص القرار الحكومي على إعفائها من الجمارك، موضحة أنها المشغولات المجهزة للتجميع والتصنيع أو المشغولات غير مكتملة التصنيع أو «الذهب الكسر».

تجدر الإِشارة إلى أن تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الإعفاء الجمركي على كميات الذهب الواردة مع القادمين من الخارج، يبدأ تطبيقه اليوم 11 مايو 2023، وتقدم به الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والشعبة العامة للذهب إلى مجلس الوزراء بهدف استقرار سوق الذهب والمساهمة في زيادة المعروض في الأسواق بما سينعكس ايجابيا على انخفاض سعر جرام الذهب.