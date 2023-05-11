«الإسكان» توضح شروط الحصول على وحدات إدارية وتجارية ببورسعيد الجديدة

أعلن جهاز تنمية بورسعيد الجديدة، عن طرح 9 محال وصيدليات بمساحات وأنشطة مختلفة ومتنوعة تبدأ من 20 إلى 40 مترا، بالإضافة إلى 6 وحدات إدارية بمساحات تبدأ من 34 إلى 90 مترا، موضحة أن بيع المحال والوحدات المذكورة سلفًا سيتم بيعها عن طريق المزاد العلني.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، شروط البيع عن طريق المزاد العلني، للوحدات والمحال الإدارية والمهنية.

شروط دخول المزاد

وأكد جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، أن الدخول المزاد للحصول على وحدة مهنية وإدارية له شروط، تتمثل في النحو الآتي:

- سداد 10 آلاف جنيه لكل وحدة كتأمين لدخول المزاد.

- استكمال سداد 25% من نسبة الوحدة.

- سداد 1% مصاريف إدارية.

- سداد 0.5 % لمجلس الأمناء فور رسو المزاد.

وأوضح جهاز تنمية مدينة بورسعيد الجديدة، شروط دخول المزاد للحصول على المحال التجارية، تتمثل في النحو الآتي:

- سداد 25 ألف جنيه تأمين دخول للمزاد.

- استكمال سداد 10% من نسبة المحل.

- سداد 1% مصاريف إدارية.

- سداد 0.5% لمجلس الأمناء فور انتهاء المزاد.

- سداد 5% وديعة صيانة يتم دفها خلال شهر قبل الاستلام.

موعد المزاد العلني

وقال جهاز مدينة بورسعيد الجديدة، إن موعد المزاد يوم الثلاثاء الموافق 6 من شهر يونيو 2023، في جهاز مدينة الصالحية الجديدة، موضحة أن المتقدمين للمزاد من أحقيتهم معاينة المحال والوحدات المهنية والتجارية، بالإضافة إلى أنه يمكن شراء كراسة الشروط من مقر جهاز محافظة بورسعيد، وقرية الأحرار، ومدينة الصالحية الجديدة.