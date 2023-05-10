شهادة الادخار العقارية من بنك الإسكان.. احصل على عائد ووحدة سكنية

أعلن بنك التعمير والإسكان عن إمكانية الحصول على وحدة سكنية من خلال ربط شهادة ادخار «شهادة عقارية»، ضمن برنامج التمويل العقاري من خلال مشروعات «دار مصر – سكن مصر – جنة مصر»، وفقًا لموقع البنك.

حد أقصى 90% من قيمة الشهادات

وأوضح بنك التعمير والإسكان، أن الوحدات المطروحة ضمن برنامج التمويل العقاري، تكون بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وبحد أقصى للتمويل 15 سنة.

شروط الحصول على الوحدات السكنية بنظام الشهادة الادخارية

- سن العميل لا يقل عن 21 سنة.

- سداد نسبة 30% كحد أدنى من الشهادة.

- لا يتجاوز الحد الأقصى 90% من قيمة الشهادة المقدمة كضمانة إضافية.

- مدة التمويل بحد أدنى 3 سنوات و15 بحد أقصى.

التقديم على شهادة الادخار العقارية من بنك التعمير والإسكان

ويمكن ربط شهادة الادخار مع بنك التعمير والإسكان والاستفادة بالعائد واستلام الوحدات المخصصة من خلال مشروعات (دار مصر – سكن مصر – جنة مصر)، وذلك بحد أقصى 90% من قيمة الشهادات وحد أقصى للتمويل 15 سنة، وذلك بدلا من دفع ثمن الوحدة فوريا.