متى يطبق قرار إعفاء واردات الذهب من الجمارك؟.. وكيل «خطة النواب» يجيب

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنّ مشروع القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أمس، الخاص بإعفاء واردات الذهب القادمة من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم سيتم تطبيقه من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، مشيرا إلى أنّه وفقًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية أمس، فإنّه قرار إعفاء واردات الذهب سيتم تطبيقه رسميًا من اليوم.

وأضاف النائب ياسر عمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قرار الإعفاء لا يشمل الضريبة على القيمة المضافة والمقررة بموجب القانون.

مدة سريان القرار ودخوله حيز التنفيذ

وأوضح عمر أنّ مجلس الوزراء وضع سقفًا زمنيًا للتطبيق مدته 6 أشهر؛ لتقييم التجربة داخل السوق المصرية، والوقوف على جدواها في تحقيق الاستقرار داخل الأسواق، مشددًا على أنّ ما شهده سوق الذهب في مصر خلال العام الماضي، كانت له انعكاسات خطيرة.

وأشار إلى أنّ قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية غير مرتبط بتحديد الكميات التس ستدخل مصر، إذ يتيح القرار للمصريين المقيمين في الخارج الدخول بأي كميات من المشغولات الذهبية.

أبرز المشغولات الذهبية التي يشملها القرار

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنّ قرار الإعفاء من دفع الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى يسري على أشكال الذهب نصف مشغولة، وكذا المعدّة للتداول النقدي والحلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، ويجوز للقادمين من الخارج إدخالها.

مجلس الوزراء بوافق على إعفاء واردات الذهب من الجمارك

كان مشروع القرار الوزاري تضمّن عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، مؤكدًا أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي.