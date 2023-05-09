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رئيس حكومة الاحتلال: لا حصانة لأي شخص يهدد أمن إسرائيل

كتب:

أحمد شوقي
10:19 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

قال بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إنه أصدر التعليمات لوزير الدفاع والجيش، للاستعداد لكل سيناريوهات التصعيد على مختلف الجبهات إذا لزم الأمر.

وأضاف «نتنياهو» في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع وزير دفاعه، الذي نقلته «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، أنَّه لا حصانة لمن يُهدد أمن إسرائيل وتقف إسرائيل متحدة اليوم ضد أي تهديدات محتملة، كما ذكر رئيس حكومة الاحتلال، أنَّ المواجهة ستكون على أكثر من جبهة وجميع عمليات التصعيد لدى الفصائل ستواجه بحسم وقوة.

وكان الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، قال في وقت سابق لـ «القاهرة الإخبارية»، إنَّ شهداء القصف الإسرائيلي وصلوا مستشفيات قطاع غزة عبارة عن أشلاء ممزقة وجثث متفحمة، كما أن الإصابات كانت عبارة عن «بتر» في الأطراف السفلية والعلوية وحروق من الدرجة الثالثة.

 

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