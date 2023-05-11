محافظ بورسعيد: أرفض التقليد الأعمى وأدعم الإعلام في توعية المواطنين

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه يدعم الإعلام في توعية المواطنين بقضايا الأمة، ويرفض الإعلام غير المهني المعادي للوطن ولمصالح المصريين خاصة المضلل على السوشيال ميديا.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بالكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن» في زيارته لبورسعيد مؤكدا أنه إعلامي متخصص ومحلل أكاديمي يعشق بلده متمنيًا تكرار زياراته للمدينة الباسلة.

جاء ذلك خلال استضافة صالون الصفوة الثقافي الاجتماعي، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم في ندوة بعنوان «دور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي» بمشاركة عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد والحسيني أبو قمر عضو مجلس الشعب السابق وسامي الرشيدي عضو مجلس الشوري السابق والقبطان محمد أبو حشيش والمهندس عادل الجندي مسؤول مسار رحلة العائلة المقدسة بوزارة الثقافة وعدد من الشخصيات بالمحافظة.

وقال محافظ بورسعيد إنه من جيل الستينيات الذي تربى على أهمية الانتماء للوطن والتمسك بالعادات والتقاليد ورفض التقليد الأعمى لثقافات متنوعة.

خطورة السوشيال ميديا

وأضاف محافظ بورسعيد أنه تعرض للنقد من السوشيال ميديا، ووسائل إعلام معادية لمصر بهدف زعزعة الاستقرار في بورسعيد.

الاخوان الإرهابية توثق تاريخ تضليل الناس

شدد محافظ بورسعيد على أهمية تذكير المصريين بجماعة الإخوان الإرهابية وخيانتها للوطن فيجب أن تعي الأجيال القادمة خستهم فهم يوثقون تاريخا زائفا لتضليل الناس لأغراضهم ضد مصر.