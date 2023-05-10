وزير المالية: تنفيذ ترقيات كل الدرجات الوظيفية المستحقة أول يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه جرى الاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على تنفيذ ترقيات كل الدرجات المستحقة، أول يوليو المقبل، بتكلفة مليار جنيه، مشيرا إلى أن مخصصات تعيين 70 ألف من المدرسين والأطباء والصيادلة موجودة في احتياطي الموازنة حتى تتم تلك التعيينات، إذ سيتم إعلان مسابقات التعيينات الجديدة خلال العام المالي الجديد.

الأجور في الموازنة العامة الجديدة

وأعلن الوزير زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة للدولة لكل الدرجات الوظيفية والحد الأدنى بالموازنة بالسنة المالية 2023-2024، منها زيادة بن الأجور من 410 مليارات العام المالي الحالي، إلى 470 مليارا بمشروع الموازنة الجديدة، وزيادة الـ 300 جنيه الجديدة في نوفمبر الماضي بتكلفة للموازنة 8 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، وحضور وزير المالية، لمناقشة الأجور بالموازنة الجديدة مع بدء مناقشات الموازنة الجديدة.

العلاوة الدورية

واستعرض الوزير الزيادة السنوية للعلاوة الدورية بتكلفة سنوية 10 مليارات جنيه، والحافز الإضافي للدرجات الوظيفية بما لا يقل عن 1000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور بتكلفة سنوية 25 مليار جنيه، وكذلك زيادات أعضاء هيئة التدريس «زيادات المدرسين» 300 جنيه شهريا، وحافز جودة 300 جنيه، بتكلفة نصف مليار جنيه، وزيادة كادر الأطباء وزيادة حافز الجودة إضافة إلى حافز المهن الطبية جنيه 475 جنيها.

أعلن الوزير أن هناك قانونا مقدما من الحكومة وجرى إرساله لمجلس النواب، لرفع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل ورفع حد شريحة الإعفاء، وذلك ردا على سؤال النائبة ميرفت أليكسان، حول تنفيذ توجيه الرئيس برفع شريحة الإعفاء إلى 30 ألف جنيه.