ضبط 12 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، حملات أمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط 1902 قضية مخالفات وظواهر سلبية تؤثر على مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، 12 ألفا و735 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وضبطت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 154 قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة عن ضبط 185 قضية متنوعة، وجارٍ تكثيف الحملات؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.