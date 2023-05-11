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«الداخلية» تكشف حقيقة اختفاء سيدة وابنتها في الفيوم

كتب:

محمد بركات
10:24 ص | الخميس 11 مايو 2023
سيارة شرطة

سيارة شرطة

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما نُشر عبر إحدى الحسابات على فيس بوك،  بشأن تغيب سيدة وابنتها، 4 سنوات، مقيمة بمحافظة الفيوم.

وجرى استدعاء زوج المذكورة، مقيم بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، وبسؤاله قرر أنّ زوجته تركت منزلهما واتجهت للإقامة في القاهرة، رفقة ابنته، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأضاف أنّه لم يحرر محضرا بالواقعة، وفي وقتٍ لاحق حضر زوج المتغيبة المذكورة لديوان المركز، وقرر بعودة زوجته وابنته إلى المنزل، واتخذت الإجراءات القانونية.

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