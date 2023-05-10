«الداخلية» تكشف ملابسات تعدي سيدة على ابنتها بالضرب في السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنا إدعاء فتاة بتعدي والدتها عليها بالضرب، وإحداث إصابتها، بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن التوصل إلى الفتاة المُشار إليها، وتبين أنها «طالبة- مقيمة بدائرة القسم»، وبالانتقال تبين عدم تواجدها بمسكنها، وأمكن ضبط «والدتها- مقيمة بذات العنوان»، التي قررت بأن ابنتها دائمة التأخير عن المنزل، ما دعاها للتعدي عليها بالضرب بالأيدي لتقويم سلوكها.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.