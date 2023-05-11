«الداخلية» تكشف تفاصيل مشاجرة الدقهلية.. مشادة كلامية انتهت بجريمة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما نشر على إحدى صحفات فيس بوك، لتعليق مدعوم بمقطع فيديو، تضمن وقوع مُشاجرة بين بعض الأشخاص واستخدام أحدهم سلاح أبيض بمركز منية النصر في الدقهلية.

وبالفحص تبيّن أنّه بتاريخ 28 الجاري، تبلغ لمركز شرطة منية النصر من أحد المستشفيات، باستقبال أحد الأشخاص «القائم بالنشر» مقيم بدائرة المركز، مصاب بجرح نافذ في الجسم، ادعاء اعتداء من آخرين، وبسؤاله اتهم أحد الأشخاص، مقيم بذات المركز، بالاعتداء عليه بالضرب بآلة حادة «خنجر»، وأحدث ما به من إصابات، بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وجرى ضبط المتهم المذكور في حينه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.