«إحسان» طفلة في 5 ابتدائي تحصد المركز الأول دوليا في «الكيك بوكس»

«بطلة لا تعرف الاستسلام».. هكذا كان الشعار الذي اتخذته إحسان محمود أبو المجد ابنة محافظة دمياط، الملقبة بـ«البطلة الذهبية»، صاحبة الـ 11عامًا بالصف السادس الابتدائي، بعد حصولها على بطولة الجمهورية في «الكيك بوكس» 3 مرات على مستوى الأندية.

حصلت بطلة دمياط، على المركز الأول في بطولة «الكيك بوكس» الدولية الأولى التي نظمها الاتحاد المصري، وشاركت فيها 20 دولة عربية وأجنبية، لترفع علم مصر عاليًا، بعد سنوات من التدريب الشاق.

«إحسان»: بدأت التدريب في عمر 3 سنوات

قالت إحسان ابنة قرية التوفيقية بمحافظة دمياط، في حديثها لـ«الوطن»، إنها بدأت التدريب فى سن مبكرة من عمر 3 سنوات، وكانت تتدرب باستمرار، وقبل أي بطولة تكثف التدريب من أجل الفوز، مشيرة إلى أنها لا تعرف الهزيمة رغم صغر سنها، واختارت رياضة «الكيك بوكس» لأنها تعد من أفضل ألعاب النزال على مستوى العالم، وتتميز بالانتشار في مصر، ويشارك بها جميع المراحل السنية.

دعم العائلة وتشجيعها

وأوضح والد إحسان لـ«الوطن»، ويدعى كابتن محمود أبو المجد، أنه صاحب الفضل في تشجيعها والعامل الأكبر لحبها في اللعبة، كونه مدربها أيضًا، ما جعل اللعبة شيئًا أساسيًا في حياتها، وفتح لها الطريق للوصول إلى بطولة العالم، بالإضافة إلى دعم عائلتها لها وحرصها على تنمية موهبتها باستمرار.