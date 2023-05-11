صانع الجمال.. «رزق» شاب يتطوع لتزيين أكشاك الكهرباء والأسوار في دمياط

أزاحت منال عوض محافظ دمياط، الستار عن تطوير شوارع مدينتي رأس البر وعزبة البرج، والتي تضمنت أعمال رسم وتلوين أكشاك الكهرباء بمناطق الجربي برأس البر وشارع السفير عبدالرؤوف الريدي بعزبة البرج، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي خلال الساعات الماضية، والتي شارك فيها الفنان رزق السيد، صاحب مبادرة تطوير هذه الشوارع وتجميلها.

الفنان رزق السيد يشارك في تحميل شوارع دمياط

قال الفنان رزق السيد في تصريحات لـ«الوطن» إنه شعر بالسعادة عندما شارك بلمسته في تزيين الشوارع، مستغلا هوايته وموهبته في الرسم والزخرفة عن طريق تطوعه بالرسم على أكشاك الكهرباء، وذلك للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للشوارع.

أضاف أن الأعمال التي افتتحتها المحافظة في العيد القومي ليست هي الأولى، إذ شارك في الرسم على الأكشاك وأسوار الأماكن العامة، ولكنه كل فترة عندما يمر من شارع يرى أنه يحتاج لمسة جمالية لا يتردد أن يشارك ويتطوع لتجميله.

تفاصيل تطوير وتجميل رأس البر وعزبة البرج

من ناحيته، قال المهندس وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة رأس البر، إن رأس البر تشهد أعمال تطوير شاملة من تهيئة الشوارع وصيانة ومتابعة أعمدة وأكشاك الكهرباء وصيانه الكابلات الخاصة، واستبدال المتهالك منها في إطار خطة الوحدة لعمل الصيانات الدورية اللازمة لكل الخدمات والمرافق بالمدينة.

وأكد أن تلك الأعمال التي جاءت بمشاركة تطوعية من الفنان رزق السيد تتواكب مع مشروعات التطوير التي شهدتها المدينتين الفترة الأخيرة ورؤية المحافظة نحو الارتقاء بالشكل الحضاري والجمالية بشوارع المحافظة، ومناطقها الرئيسية، وجار استكمال باقي الأعمال التطويرية للشوارع لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أوضح الدكتور رضا قويطة رئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج، أنه جار العمل على تطوير المدينة وتركيب وصيانة الكشافات لإنارة الشوارع وتجميل شارع عبدالرؤوف الريدي بعد افتتاحه، ورفع كفاءته وتنسيقه بشكل حضاري، وجرى اليوم رسم وتلوين أكشاك الكهرباء بالشارع، واستكمال تطوير بقية المناطق المهمة بالمدينة.