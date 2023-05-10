«الأتوبيس أبو دورين» في دمياط.. رحلات سياحية مجانية خلال التشغيل التجريبي

بعد تدشين أول أتوبيسين سياحيين بدورين في محافظة دمياط، ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، شهدت رحلاتهما في اليومين الأولين للتشغيل التجريب مجانا إقبالا كبيرا، إذ تنطلق الرحلة من منطقة كورنيش النيل أمام كافيه السوسنة وتنتهي في ميدان الساعة.

بداية التشغيل الفعلي اول يونيه

وأعلنت محافظة دمياط في بيان لها أنه سيتم البدء في التشغيل الفعلي والرسمي لخط الأتوبيسين بداية شهر يونيو بخط سير يبدأ من موقف رأس البر الجديد بالجربي وحتى منطقة اللسان، ليخدم المصطافين إذ يستوعب الأتوبيس الواحد 72 راكبًا بإلإجمالي 144 راكبا للحافلتين، الأمر الذي يساهم في حل أزمة الازدحام للحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة من الداخل حيث يأتي اعداد كبيرة من المصطافين من كل المحافظات خلال فصل الصيف

نظام اليوم الواحد أو اليومين بتذكرة واحدة

وأضاف بيان المحافظة أنه تم تحديد سعر التذكرة من خلال فئات على حسب الاستخدام ومدة الإقامة بحيث تكون أول فئة وهي الاستخدام السريع بقيمة 5 جنيهات ثلاث ساعات وتذكرة الـ10 جنيهات اليوم كامل 24 ساعة، والفئة الثالثة فئة التذكرة 15 جنيهًا لمدة 48 ساعة.