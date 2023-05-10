«محمد المصري» نجار بدرجة مهندس في دمياط.. يطور ميادين بفن الأويمة

تعد حرفة الأويمة أحد الفنون التراثية الدمياطية التي تشتهر بها محافظة دمياط والتي ترتبط بصناعة الأثاث والديكور بالأخشاب، حيث يعمل بها الكثير من أبناء المحافظة والذين توارثوا هذه الحرفة أبا عن جد، ولكن لن يجيدها إلا من لديه الحس الفني والخبرة لأنها تعتبر أحد فنون النحت والتصميم والابتكار.

أويمجي بدرجة فنان

ومن هؤلاء الحرفيين من أبناء دمياط محمد المصري والذي ذاع صيته وسط البلد بالفنان، نظرا لإتقانه الحرفة وابتكر منها المئات من التصميمات والمنتجات المبتكرة لديكورات المنازل.

وقال المصري لـ«الوطن»، إنه بدأ هذه الحرفة منذ طفولته وكان حينها لا يتجاوز الـ10 سنوات من عمره، حيث تعلمها من والده وأجداده.

ديكورات المنازل أصبحت خشبا مزينا بالأويمة

واضاف المصري لـ«الوطن»، أن الأويمة ليست فقط تستخدم لتزيين الأثاث كغرف النوم والسفرة والصالون، وإنما في الآونة الأخيرة استخدمت الأويمة أيضا في ديكورات المنازل والأعمدة والأباليك والبراويز والشمعدان التى يضاف إليها وحدات الإضاءة لتكون تحفا فنية نادرة.

استخدام الأويمة لتطوير الميادين والشوارع

وأوضح المصري لـ«الوطن»، أنه بعدما ذاع صيته وسط البلد بأنه من أكثر الحرفيين مهارة وابتكار تواصل معه إحدى الشركات التصميم، وتعاقدت معه لعمل أعمدة وأباليك شمعدان لتطوير ميادين بمحافظة بورسعيد، وبالفعل تم تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أنه لا يعمل بمفرده ولكن لديه فريق عمل بحرفية عالية تعشق عملها لذا أتقنوه.

وأكد المصري أن الجميع أشاد بأول تجربة وأول عمود شمعدان تم تنفيذه وتسليمه للشركة في بورسعيد، مشيرا إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أشاد بالفن الدمياطي وأكد أنه جارٍ تكملة باقي المشروع ليتم تطوير ميادين بورسعيد بأيدي دمياطية.