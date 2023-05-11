ضبط 3 أجانب بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، شقيقين يحملان جنسية إحدى الدول، حال وجودهما بدائرة القسم، وبحوزتهما حقيبتين داخلهما مليون و440 ألف جنيه مصري.

وبمناقشتهما عن مصدر تحصلهما على المبلغ المضبوط، اعترفا بمزاولتهما نشاط غير مشروع تخصص في إجراء التحويلات المالية من وإلى داخل البلاد، بالاشتراك مع آخر «مستورد قطع غيار دراجات نارية - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة»، وأنّ المبلغ المالي المضبوط محول لهما من الخارج عن طريق أحد التطبيقات.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان المضبوطان أيدها وأقر بتجميع المستحقات المالية من التجار والمستوردين بالخارج بالعملات الأجنبية، وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لذويهم أو المستفيدين منها المقيمين داخل البلاد، إضافة إلى استغلال العملات الأجنبية السابق تحصيلها من الخارج في دفع المستحقات المالية على التجار والمستوردين من راغبي استيراد المنتجات من الخارج، وتحصيلها بالعملة الوطنية منهم داخل البلاد بالمخالفة للقانون، واتخذت الإجراءات القانونية.