محافظ أسيوط يتفقد إنشاء محطة رفع «سكرة» بتكلفة 1.5 مليار جنيه بمنفلوط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة مفاجئة أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي قرية سكرة ضمن مشروع الصرف الصحي لعدد 20 قرية بمنفلوط بتكلفة مليار ونصف المليار جنيه الذي يجري تنفيذه ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في إطار دعم الدولة المصرية لعجلة الاستثمار بهدف توفير المزيد من المشروعات التنموية بالصعيد، رافقه خلال الجولة محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط.

قرب انتهاء الأعمال في محطة سكرة

تفقد محافظ أسيوط الأعمال الإنشائية بالمحطة التي تبلغ سعتها التصميمية 7 آلاف متر مكعب / يوم التي أوشكت على الانتهاء بعد تنفيذ شبكات الانحدار وخط الطرد بنسبة 100% حيث تبلغ نسبة تنفيذ الأعمال 95% للأعمال الإنشائية و50% للأعمال الكهربائية والميكانيكية ومقرر انتهاؤها قبل نهاية العام الحالي.

مشروعات الصرف الصحي

وأكد المحافظ على أهمية الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي لتعود بالنفع على المواطنين مشيدًا بالجهود التي تبذلها الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للانتهاء من المشروعات مشيرًا إلى استمرار متابعته من خلال الزيارات الميدانية لمواقع العمل لتذليل العقبات لاستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي يجري تنفيذها بمراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالمرافق ومشروعات البنية الأساسية تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حياة كريمة

وأوضح اللواء عصام سعد أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً حيث يجري تنفيذ 2000 مشروع حتى الآن في 7 مراكز على مستوى المحافظة بتكلفة إجمالية تقارب 44 مليار جنيه منها 149 مشروعا للصرف الصحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه بالإضافة إلى 149 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و10 محطات معالجة و42 محطة مياه.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإجمالي 149 قرية و894 تابعا وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح وسيتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي منفلوط وديروط لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.