رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية ينعى الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفي

قدّم الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، التعازي للكنيسة الكاثوليكية، في وفاة المطران الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم.

نعي رئيس الأساقفة للأنبا كيرلس وليم

وقال رئيس الأساقفة، إنّ الأنبا كيرلس لعب دورًا كبيرًا في العمل المسكوني بين الطوائف المسيحية المختلفة، وفي العلاقات «الإسلامية - المسيحية» إذ ترأس بيت العائلة المصرية في أسيوط، وتمتع بعلاقاتٍ طيبة مع الجميع، مؤكدًا أنّ الكنيسة الكاثوليكية فقدت رجلًا من رجال الله بحق، فقد كان خادمًا متواضعًا يضع الكل أمامه.

وقدّم رئيس الأساقفة خالص التعازي لعائلته ولبطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، وللمطارنة والكهنة والشعب وللكنيسة العامة.

صلاة الجناز على الأنبا كيرلس وليم

وأعلنت الكنيسة الكاثوليكية، منذ قليل، مراسم إلقاء نظرة الوداع وصلاة القداس، والجنازة على الأنبا كيرلس وليم، المطران الشرفي لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بمشاركة السفير البابوي في مصر، ورئيس الأساقفة نيقولاس هنري، والآباء المطارنة، وأعضاء السينودس البطريركي المقدس للكنيسة القبطية الكاثوليكية في مصر.

مواعيد ومراسم الصلاة وإلقاء نظرة الوداع

وأوضحت الكنيسة، في بيان لها، مراسم ومواعيد صلاة الجنازة على الأنبا كيرلس وليم، وكانت في المواعيد التالية:

يوم الجمعة 12 مايو: إلقاء نظرة الوداع من الـ10 صباحًا وحتى الـ1 ظهرًا، ومن الخامسة مساءً وحتى الثامنة مساءً.

يوم السبت 13 مايو: صلاة القداس الإلهي في الـ12 ظهرًا.

صلاة الجنازة الساعة 1 ظهرًا.

وتقام جميع الصلوات في كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط، وعنوانها 140 شارع الثورة.