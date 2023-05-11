«الداخلية» توجه قافلة إنسانية وطبية بمحافظتي البحيرة والشرقية

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد.. معك في كل مكان»، تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والسيدات المعيلات.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية، بتوجيه قوافل طبية وإنسانية، استهدفت عددا من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظتي البحيرة والشرقية، لتقديم كافة الرعاية والدعم للمواطنين.

وجرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وكذا زيارة عدد من السيدات المعيلات من ذوي الاحتياجات الخاصة بمحل إقامتهن وتوزيع بعض المساعدات العينية عليهن، وزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بالقطاعات كافة.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.