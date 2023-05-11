مستشار سيلفاكير لـ«القاهرة الإخبارية»: شمال وجنوب السودان شعب واحد مع مصر

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إن السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان في جميع الأوقات.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، «الأفكار الخاصة بإيقاف الصراع في السودان موجودة، ونحن في المقام الأول كنا جزءا من السودان، ونحن شعب واحد وكذلك مصر جزء لا يتجزأ منا».

إحلال السلام في السودان

وأكد: «جئنا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي برسالة من رئيس جنوب السودان لبحث الملف السوداني، لإحلال السلام والتقدم في السودان، فالقتال الدائر حاليا بين الطرفين في السودان يجب أن يتوقف».

وأوضح أنه منذ بداية الأزمة في السودان ويتواصل الرئيس عبدالفتاح البرهان والرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس سيلفاكير، وتم الاتصال بينهم وتوصلوا إلى ضرورة وجود سلم في السودان.

وتابع: «تواصلنا مع أطراف الأزمة في السودان، سواء رئيس المجلس السيادي أو نائبه، وأكدنا على ضرورة إيقاف الحرب وإحلال السلام بالسودان وتوفير معابر آمنة لمواطني السودان، حتى يستطيع المواطنون التحرك ونقل مصابيهم للمستشفيات».