القبض على 5 تجار مخدرات في حملة أمنية بالقاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، خلال حملات أمنية، أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، حال وجوده بدائرة قسم شرطة الشرابية، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل، وبحوزته هاتف محمول، ومبلغ مالي، مجهولين المصدر، وأقر بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وبإرشاده جرى ضبط باقي المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

كما أسفرت الحملات عن ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق، حال وجوده بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وعداد مياه مجهول المصدر، وزرادية ومفك، بتهمة مزاولة نشاط إجرامي في مجال سرقة عدادات المياه بأسلوب الفك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، واعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

وأسفرت الحملات أيضا، عن ضبط 3 أشخاص، مقيمين في محافظتي القاهرة والجيزة، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية، وبحوزة 2 منهم دراجة نارية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.. وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى وإرتكابهم عدد 3 وقائع سرقة، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.