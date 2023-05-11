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ضبط شخصين بتهمة محاولة تهريب مبالغ مالية إلى خارج البلاد

كتب:

محمد بركات ومحمد سعيد الشماع
12:23 م | الخميس 11 مايو 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بقطاع أمن المنافذ، أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول، لحيازته عملات أجنبية، كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

وجرى ضبط سيدة، مقيمة بمحافظة الفيوم، لحيازتها مبالغ مالية كانت مخبأة داخل حقيبتها بالمخالفة للقانون، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرتها للبلاد.

وبمناقشتها قررت بأنّ المبالغ المالية المضبوطة بحوزتها، خاصة بأحد الأشخاص متواجد حاليا بإحدى الدول، وأنّها استلمت المبلغ المشار إليه من أحد أقاربه لتسليمه له، واتخذت الاجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات ومحمد سعيد الشماع