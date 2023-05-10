«الداخلية»: ضبط 86 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 86 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(22508) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(727) مخالفة السير بدون تراخيص.

(31) مخالفة موقف عشوائي.

(17) مخالفة شروط التراخيص.

يأتي ذلك تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق