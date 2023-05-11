القبض على مسجلي خطر لاستغلالهما الأطفال في التسول بالشيخ زايد

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية من القبض على مسجلي خطر لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول بالشيخ زايد، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث في قطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام كشفت عن وجود شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، يستغلان الأطفال الأحداث في أعمال التسول، واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الشيخ زايد أول بالجيزة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين وبحوزتهما 3 أطفال

وألقي القبض على المتهمين وبحوزة أحدهما مبلغًا ماليًا، حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما 3 أطفال أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا باستغلال المتهمين لهم في أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.