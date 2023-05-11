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مستشار سيلفاكير لـ«القاهرة الإخبارية»: طالبنا بوجود مناديب كل طرف لإجراء حوار متكامل

كتب:

هانى حسن
02:15 م | الخميس 11 مايو 2023
مستشار رئيس جنوب السودان

مستشار رئيس جنوب السودان

قال المستشار الأمني والسياسي لرئيس جنوب السودان، توت قلواك، إننا طالبنا بوجود مناديب من كل طرف لإجراء حوار متكامل.

وأضاف خلال لقاء خاص على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس جنوب السودان طالب الجيش والدعم السريع بوقف إطلاق النار.

وتابع: «اليوم حدث اتصال بين الرئيس سيلفاكير مع القيادتين في السودان وطلبنا منهما ارسال مناديبهم لجنوب السودان للمناقشة والحوار للوصول لحل ورؤية لوقف إطلاق النار، كما يجب أن تكون حماية السودانيين أولوية في أي حوار».

وأكد أن كل الطرق بالسودان مغلقة، سواء برية أو جوية، وكل قائد يكون حريص على البقاء في قيادته مع قواته.

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