وزير الخارجية يصل إلى عاصمة جنوب السودان جوبا

وصل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الثلاثاء، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان.

المتحدث باسم الخارجية: الوزير وصل جنوب السودان

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «سامح شكري وزير الخارجية يصل إلى جوبا في جنوب السودان».

وكان الوزير شكري قد بدأ أمس الاثنين، جولة إلى كل من إنجامينا وجوبا، في إطار التنسيق والتشاور مع دول جوار السودان حول تطورات الأزمة السودانية وتأثيراتها الإقليمية والدولية وسبل تنسيق الجهود من أجل حلها حفاظاً على سلامة الشعب السوداني الشقيق واستقرار دولته.