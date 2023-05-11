أسرع طريقة لاستخراج قيد فردي من موقع وزارة الداخلية بخطوات سهلة وبسيطة

تقدم وزارة الداخلية للمواطنين خدمة استخراج قيد فردي للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، حيث يمكن للمواطنين الدخول على الموقع واتباع عدة خطوات تنتهي بالحصول على الخدمة بطريقة سهلة ومبسطة.

كيفية استخراج القيد الفردي للمواطنين

أما عن كيفية استخراج القيد الفردي للمواطنين، فيمكنك اتباع عدد من الخطوات، تكون أولى تلك الخطوات من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال الرابط، والقيام بتسجيل الدخول على الموقع وفى حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب بطريقة مبسطة والدخول على الموقع، وبعدها تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» واختيار أيقونة «القيد الفردي».

وبعد ذلك تقوم بإدخال عدد من البيانات وبعد الانتهاء من إدخال البيانات تقوم بالضغط على أيقونة «قرأت الشروط والموافقة عليها»، وبعد ذلك يتم إدخال بيانات مستلم الوثيقة بعد ملء البيانات المطلوبة بالكامل.

أما في الخطوة الأخيرة تقوم باختيار طريقة الدفع المطلوبة، ونسخ الكلمات المطلوبة داخل المربع الفارغ، وإرسال الطلب.

طريقة تسلم القيد الفردي

أما عن طريقة تسلم القيد الفردي، يتم تسليمه في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام من وقت تسليم الطلب، وفي حال عدم الاستلام يتم إرجاع الطلب لإدارة الأحوال المدنية بالعباسية.

كما حددت الأحوال المدنية الأماكن التي يتم استخراج الوثيقة منها، وهي جميع المكاتب الخاصة بها التابعة لوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.