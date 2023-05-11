تعريفة المواصلات الداخلية في العريش.. الرفاعي للضاحية بـ3 جنيهات

يهتم أهالي سيناء بمعرفة كل ما هو جديد، وما يتعلق بحياة المواطنين لذلك نقدم أسعار المواصلات الداخلية بوسط مدينة العريش.

وذكر قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء في بيان سابق له أن أسعار المواصلات الخارجية زادت بنسبة 10%، سواء من العريش إلى الشيخ زويد، والعريش إلى رفح، أو من العريش إلى بئر العبد، والقنطرة شرق، والإسماعيلية والقاهرة.

أسعار تعريفة الركوب الداخلية بوسط مدينة العريش

تقدم «الوطن» خدمة معرفة المواصلات الداخلية لمدينة العريش كالتالي:

الرفاعي بوسط المدينة للمساعيد 5 جنيهات.

الرفاعي إلى حي الضاحية والمستشفى العام 3 جنيهات.

الرفاعي إلى الريسة وطريق الميناء وأبو صقل 3.5 جنيه.

الرفاعي إلى الزهور وشارع أسيوط 3.5 جنيه.

الرفاعي إلى شارع البحر حتى منطقة كنتاكي 3 جنيهات.

الرفاعي إلى السمران 3 جنيهات.

أسعار التاكسي

وتتفاوت أسعار التاكسي الخاص بمدينة العريش، فإن المسافة من وسط المدينة إلى كنتاكي 10 جنيهات والمسافة من وسط البلد إلى المساعيد 20 جنيها، والمسافة من وسط البلد إلى الزهور 15 جنيها، وأيضا من وسط المدينة إلى الريسة 20 جنيها.

تعتبر المواصلات الداخلية بمدينة العريش ثابتة لم تتغير، وذلك بناء على تصريحات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والذي أكد أن الزيادة شملت المواصلات الخارجية فقط، وهناك ثبات في أسعار المواصلات الداخلية.