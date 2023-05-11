«الداخلية» تداهم مصانع أعلاف وأغذية فاسدة في الإسماعيلية

شنّت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة استهدفت المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 5 قضايا، عبارة عن شركتين و3 مصانع، بينهم 4 دون ترخيص، بمضبوطات 13 ألفا و898 طن أعلاف حيوانية، و2,100 طن كابوريا، مجهولة المصدر ودون بيانات وغير صالحة للاستخدام، ومخالفات إدارة المنشأة دون ترخيص، وعدم وجود سجل الحالة البيئية، والتخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة، وعدم توفير صاحب المنشأة لمهمات الوقاية للعاملين، واتخذت الإجراءات القانونية.