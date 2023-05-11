أنشطة فنية بمراكز الطفولة المبكرة في الإسكندرية بالتعاون مع اليونيسف

تنفذ مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والمراكز التطوعية لتنمية الطفولة المبكرة، أنشطة فنية بمراكز شباب الأنفوشي وبهيج وأبيس 2 و الجزائر والعمراوي، لثقل مواهب الأطفال في الرسم والتلوين وتدريبهم على اختيار الألوان المناسبة وتحديدها، والتعرف عليها في إطار الاهتمام بالأجيال الجديدة، والعمل على تنمية مواهبهم وثقلها.

أنشطة للأطفال بتعاون اليونيسف

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الخميس، لـ«الوطن» بأن مديرية الشباب والرياضة تعمل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف على تدريب الأطفال على الرسم والتلوين في مختلف مراكز الشباب بالإسكندرية، عن طريق أنشطة ترفيهية تساعدهم على تطوير مواهبهم وتحديد الألوان بشكل صحيح، وتعليمهم كيفية التعبير عن أنفسهم من خلال الألوان المناسبة للأشياء. وتهدف هذه الأنشطة إلى إضفاء الروح المرحة والسعيدة على الأطفال وربطهم بمراكز الشباب كمكان آمن للترفيه.

الأطفال يشاركون بفرحة

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية أن هذه الأنشطة تضيف روح المرح والسعادة على الأطفال وتربطهم بمركز الشباب كمكان آمن لأطفالنا، وتسعى مديرية الشباب والرياضة دائمًا إلى تنويع الأنشطة الرياضية والذهنية والكشفية والثقافية والاجتماعية والفنية داخل مراكز الشباب في الإسكندرية، وذلك لربط الأطفال والنشء والشباب بمراكز الشباب في إطار خطة الوزارة للمشاركة الفعالة في بناء الإنسان. ويتم تدريب الأطفال أيضًا على القيادة والإدارة، لتحقيق هدفنا في تربية أجيال رياضية مثقفة وذات وعي كافٍ للتعايش مع المجتمع وللمساهمة في بناء المستقبل.