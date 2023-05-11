خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين.. «وأنت في مكانك»

كشفت منصة وزارة الداخلية، عن خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين، تسهيلًا على المواطنين من الزحام والذهاب إلى مقرات الشرطة، موضحة أنّ الخدمة تأتي ضمن خطة التطوير من وزارة الداخلية للقضاء على الزحام في المقرات الشرطية الخدمية.

خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين

وتنشر «الوطن» خطوات استخراج فيش جنائي أونلاين وفق المعلن عبر منصة وزارة الداخلية، كما يلي.

- الدخول إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي على شبكة الإنترنت، ويمكن الوصول مباشرة إلى موقع وزارة الداخلية الرسمي من خلال الضغط هنا.

- تظهر على الفور الصفحة الرسمية لموقع وزارة الداخلية، وبعدها الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية الموجودة على الصفحة الرئيسية، ثم الضغط على أيقونة باسم «الأدلة الجنائية».

- يفتح يستم وزارة الداخلية أو مصر الرقمية ويتيح لك الحصول على الخدمة إلكترونيًا في غضون عام، وبعدها يجب على طالب الخدمة الذهاب إلى مقرات الشرطة.

- تظهر صفحة جديدة على الموقع، ويتم من خلالها الضغط على أيقونة باسم «إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة».

- تظهر بعدها صفحة انتقالية يجب الضغط فيها على أيقونة «تسجيل الدخول».

- من خلال صفحة «تسجيل الدخول» يتم التسجيل عن طريق إدخال كل من البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

- حال عدم وجود حساب، يجب الضغط على أيقونة «إنشاء حساب جديد»، وإدخال البيانات المطلوبة ثم الضغط على «سجل الآن»، حيث يتم تفعيل الحساب خلال ساعة بعد التسجيل.

- فور فتح الصفحة المخصصة لطلب استخراج فيش وتشبيه، يتم إدخال البيانات المطلوبة بالكامل، ثم اختيار «الدفع الإلكتروني».