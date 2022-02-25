طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا من المنزل.. كل اللي هتدفعه 89 جنيه

الحصول على وظيفة جديدة، أحد الأسباب التي تدفع البعض للبحث عن طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا من المنزل، لتقديمه إلى المؤسسة التي يرغب في التعيين بها، بالإضافة إلى أسباب أخرى تستوجب الحصول إرفاق هذا المستند المهم، الذي يستعرض صحيفة الحالة الجنائية، لإثبات أن هذا المواطن ليس عليه أحكاما قضائية، وأن سجله خالي من أي جرائم تمنعه من التمتع بحقوقه الوظيفية.

طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا من المنزل

أتاحت وزارة الداخلية، من خلال موقعها الرسمي طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا من المنزل، في إطار تسهيل الإجراءات على المواطنين، ومنعا للتكدس في أقسام الشرطة، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن توجه الدولة لتفعيل عمل الحكومة الإلكترونية، التي تهدف إلى تقديم الخدمات للمواطنين عن بُعد من مقر إقامتهم، دون الاضطرار للانتقال إلى مقر الجهاز الحكومي.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين، إمكانية استخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» إلكترونيًا، من خلال دفع تكلفة الحصول على الخدمة، المقدر بـ77 جنيهًا، بالإضافة إلى 12 جنيهًا، تكلفة خدمة التوصيل، ليكون المبلغ الإجمالي 89 جنيهًا.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أونلاين

- في البداية يدخل المواطن الراغب في معرفة طريقة استخراج فيش جنائي إلكترونيا من المنزل، على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، عبر الرابط: https://moi.gov.eg/.

- الخطوة التالية تتمثل في تسجيل الدخول إلى حساب الخاص على الموقع، أو إنشاء حسابًا جديدًا، إن لم يقم بالتسجيل مُسبقًا، وبعدها يضغط على قسم الأدلة الجنائية من المتاح ضمن خيارات «الخدمات الإلكترونية»، على الصفحة الرئيسية.

- بعد الانتقال إلى القسم المشار إليه، يضعط على إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة، وبعدها يدخل البيانات المطلوبة، بالإضافة إلى عنوان الإقامة، وعنوان الاستلام، وفي حال تطابقهما، يضغط على خيار «عنوان الاستلام هو نفسه عنوان الإقامة».

- في الخطوة التالية، تراجع بيانات الطلب، مع تأكيد الموافقة على شروط الخدمة، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة، والضغط على تسجيل الطلب.

يذكر أن الانتهاء من إجراءات إصدار الصحيفة الجنائية، يتم خلال 72 ساعة من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد، لتسليمها إلى المواطن على العنوان المدون بالطلب والتسجيل.