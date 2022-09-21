في القسم وأونلاين.. تعرف على خطوات استخراج فيش جنائي للعمل

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في العمل عن خطوات وطريقة استخراج الفيش الجنائي للتقديم في الوظيفة المرغوبة لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية طريقة استخراج الفيش الجنائي أونلاين أو من خلال قسم الشرطة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج الفيش

قبل أن تعرف خطوات استخراج الفيش الجنائي يجب معرفة ما هى الأوراق المطلوبة عند التقديم لطلب استخراج الفيش وهي..

يجب على طالب استخراج الفيش الجنائي أن يتوافر معه بطاقة الرقم القومي حتى يقدمها للموظف، إذا أردت استخراج الفيش والتشبيه وعمرك لا يزال أقل من السن القانونية فيجب أن يتوافر معك شهادة الميلاد لتقديمها.

خطوات استخراج الفيش الجنائي أونلاين

أولا يجب فتح موقع البحث العالمي «جوجل» والبحث عن منصة وزارة الداخلية، ثم عليك أن تضغط على خيارالأدلة الجنائية ويقوم طالب استخراج الفيش الجنائي باختار طلب إصدار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة ويجب تسجيل البريد الإلكتروني الخاص بك وتقوم بملء البيانات المطلوبة منك، وتتيح وزارة الداخلية من خلال خدماتها الإلكترونية أن تقدم على استخراج فيش جنائي مستعجل في نفس اليوم وتتسلمه من منزلك على العنوان الذي تسجله ضمن البيانات المطلوبة منك.

وإذا كان طالب استخراج صحيفة الحالة الجنائية يرغب في التوجه إلى أي قسم شرطة قريب من مكان تواجدك، أو من خلال من مقر الأدلة الجنائية الرئيسي بالعباسية.