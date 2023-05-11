توريد 16332 طن قمح لشون وصوامع الشرقية اليوم

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على أهمية المتابعة المستمرة لموسم حصاد وتوريد القمح 2023 بمراكز ومدن المحافظة ، مشددا على مسؤولي مراكز التخزين بضرورة الحفاظ على كل حبة قمح أثناء عملية التوريد واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات التى تضمن الحفاظ على سلامة القمح وجودته أثناء فترة التخزين بشون وصوامع المحافظة.

تحقيق أعلى كفاءة تشغيل والاستفادة من مواقع التخزين

ومن جانبها أوضحت الأستاذة فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيام الجهات المسوقه بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والإستفادة الأمثل من هذة السعات.

توريد القمح اليوم

وأشارت إلى أن ما تم توريده اليوم من محصول القمح بلغ 16332 طنا و965 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 367326 طنا و893 كيلو قمح مشيرة إلى جاهزيةجميع المواقع التخزينيه لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها 58 شونة وصومعة.

ومن جهته أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 240400 فدان حتي الآن علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدانا لافتاً إلي ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد.