بعد الدجاج والأرانب.. جامعة بنها تطور سلالة جديدة من القمح تزيد الإنتاج 25%

واصلت كلية الزراعة بمشتهر، التابعة لجامعة بنها، حصاد محصول القمح في مزارعها، والتي وصلت مساحة الإنتاج فيها خلال الموسم الحالي إلى 60 فدانًا، بدلاً من 16 فدانًا في الأعوام السابقة. وكشفت في بيان لها عن ابتكار سلالة جديدة أطلقت عليها «سلالة قمح بنها»، تم تجربتها هذا العام ساهمت في زيادة معدلات الإنتاج بنسبة 25% عن السلالات والتقاوي الموجودة في السوق المحلي، الأمر الذي يعد إنجازًا جديدًا للكلية بعد سلالة دجاج بنها وأرانب مشتهر.

السلالة الجديدة ثبت زيادة انتاجيتها بمقاييس عالية

وأكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في بيان، إن السلالة الجديدة ثبت زيادة إنتاجيتها عن السلالات الأخرى بنسبة 25%، وجرى تجربتها على مساحة 10 أفدنة ضمن الـ60 فدانًا، ومن المقرر إطلاق اسم «سلالة قمح بنها» في المرحلة الحالية لحين اعتمادها رسميًا واختيار اسم نهائي لها، متوقعًا أن تسهم في إحداث طفرة على مستوى الجمهورية وتعميمها.

أوضح رئيس جامعة بنها أن الكلية تعطي اهتمامًا خاصًا في مجال قضية الأمن الغذائي في إطار ربط البحث العلمي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل وخدمة المجتمع، وحل مشاكل الصناعة والإنتاج والزراعة في مصر من خلال استنباط نوعيات جديدة من المحاصيل الزراعية لزيادة الإنتاج، ما يسهم في سد العجز في الفجوة الغذائية لدى مواطني محافظة القليوبية، مشيرًا الى أن نوع التقاوي المستخدم هذا العام قادر على الإنتاج في الظروف الصعبة ومناسب للمناخ المصري.

زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح في زراعة مشتهر

وأوضح الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة في بيان له، أنه تم زيادة المساحة المنزرعة بمحصول القمح هذا العام، بالإضافة إلى إنتاج التقاوي وكذلك تشجيع المزارعين على زراعة المحصول الاستراتيجي القمح من خلال تنظيم ندوات وقوافل زراعية بالقرى لتوضيح المزايا التى تقدمها الدولة لمزارعي القمح، ومنها زيادة سعر الأردب عن العام الماضي، بالإضافة إلى تشجيع المزارعين أيضًا على توريد المحصول لشون وزارة التموين بمحافظة القليوبية.

اوضح الدكتور رضا زويل استاذ فسيولوجيا النبات بكلية الزراعة والقائم بالتجربة ان العمل تم بالتعاقد مع الادارة المركزية لانتاج التقاوي بوزراة الزراعة لمتابعة الحقل الاسترشادي بكلية الزراعة والمقام علي مساحة 10افدنة ، بالفعل تم انهاء العمل بالمحصول علي اكمل وجه وتنفيذ تجارب استمرت لسنوات وتوج هذا المجهود هذا العام باتخاذ عميد الكلية قرار بزيادة مساحة المحصول المنزرع وهو ما ساهم في نجاح التجربة وانتاج محصول عال الجودة بكمية تزيد 25٪عن المحصول المعتاد

واستطرد زويل ان المحصول الحالي ينتج من 18الي 20 اردب للفدان والحقل الاسترشادي انتج الفدان منه 25اردب باجمالي 250اردب للمساحة الاسترشادية.

واكمل ان التجارب عملت علي التصافي في الحبوب بجودة عالية وميزان عالي بالعمل علي الحباية نفسها واعطاء الغذاء الكامل اكثر من باقي مكونات المحصول بالاضافة الي استخدام "القش" كغذاء للحيوانات وباقي الجذور بالارض تستخدم تفرم وتستخدم كسماد فالمنظومة لايوجد بها اي هدر.