رفع قدرات المحولات الكهربائية بكفر الشيخ بتكلفة 2.8 مليون جنيه

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة شهدت العديد من الافتتاحات والتوسعات وأعمال التجديد والإحلال خاصة في قطاع الكهرباء، لتحسين الخدمة للمشتركين، وتدعيم القرى والمراكز بالطاقة الكهربائية اللازمة، لافتاً إلى أنه تم تحسين الجهد ورفع قدرات المحولات الكهربائية بتكلفة 2 مليون و841 جنيها.

يأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، والمهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ.

رفع قدرات المحولات الكهربائية بكفر الشيخ

ومن جانبها، أوضحت المهندسة غادة أبو كيلة، رئيس قطاع كهرباء كفر الشيخ، أنه جرى إحلال وتجديد مغذى العريان بفوه، وذلك عن طريق تغير 29 عمودا، بالإضافة إلى تغير 5500 طن موصلات فوه بتكلفة 700 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات شباس الملح والعجوزين والنوايجة، شمال دسوق، بزرع 21 عمود جهد متوسط، بتكلفة 400 ألف جنيه، وإحلال وتجديد مغذيات كفر حجر وحنكة جنوب دسوق بـ21 عمود جهد متوسط بتكلفة 416 ألف جنيه.

وذكرت «أبو كيلة»، أنه جرى أيضاً إحلال وتجديد شبكات الجهد المنخفض، بإحلال وتجديد قرى «غاضوب، مجدى عمر، والمنصور، والعمرانية، وتعاون أول، وشحاتة، وطلعت، وعبد المطلب، والسادات، والسنترال، والشهيد الشرقاوي، والحفير، وأبو سكين، والإصلاح، والزينى، وكوم الدهب، وماهر»، بـ124 جهد منخفض بتكلفة 330 ألف جنيه، وإحلال وتجديد شبكة الجهد المنخفض بمدينة مطوبس لـ4 محولات بـ51 عمودا بتكلفة 310 آلاف جنيه، وإحلال وتجديد قرى «المنشية المستجدة، والشيخ، وفادى ناصر»، بمطوبس وذلك بـ72 عمود جهد منخفض، وتغير 2.5 كم موصلات بفوه بقيمة 205 ألف جنيه.

استمرار عملية تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس

وأفاد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب، أنه بناءً على ما تم ذكره من أعمال إحلال وتجديد تم رفع قدرات سلاسل المحولات، فجرى تكبير قدرات 3 محولات بسلسلة الشيخ اللبان بمدينة كفر الشيخ قدرة 1000 ك.ف بتكلفة 480 ألف جنيه، وجارى العمل في عملية تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» بمركز مطوبس، وتم الانتهاء الأعمال من تركيب 216 كشك بالمحول جديد، وزرع 1059 عمود جهد متوسط، وشد موصلات الجهد متوسط بكمية 203 طن، وتم إنشاء كابلات جهد متوسط بكمية 150 كم، وتغيير 15072 عمود جهد منخفض، و411 موصلات معزولة.