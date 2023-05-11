غلق 4 منشآت ضبط بداخلها 68 طن قمح في كفر الشيخ

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قرارا بغلق 4 منشآت لتصنيع الأعلاف لمدة أسبوع، لضبط الحملة المشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين أكثر من 68 طن قمح، وفي حالة تكرار المخالفة يجرى إغلاق المنشآت الأربعة شهرا.

غلق 4 منشآت لتصنيع الأعلاف

وتضمن القرار غلق قيد كنترول للأعلاف السمكية بقرية دمرو «المحيط» بجوار بورصة الأسماك، بمركز سيدي سالم، والمصرية للأعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم، والإسراء للأعلاف بقرية 76، بمركز الحامول، ومدشة لتصنيع الأعلاف بقرية العجوزين، بمركز دسوق، كما وجّه محافظ كفر الشيخ مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين، بمتابعة المحاضر المحررة ضد المنشآت.

وكانت الحملة المشتركة بين مديرية التموين والتجارة الداخلية ومباحث التموين برئاسة عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت من ضبط أكثر من 68 طن قمح بـ4 مصانع للأعلاف بدمرو، والمنطقة الصناعية ببلطيم، وبالحامول، وبالعجوزين، وجرى التحفظ على المضبوطات.

ضبط 68 طن قمح محلي

وجرى ضبط 40 طن قمح بمصنع أعلاف بالمنطقة الصناعية ببلطيم، وتحرر المحضر رقم 8864 جنح مركز البرلس، وضبط 24 طن قمح بمصنع أعلاف سمكية بدمرو، بمركز سيدي سالم، وتحرر المحضر رقم 8863 جنح مركز سيدي سالم، وضبط 2.670 طن بمصنع بقرية 76، بمركز الحامول، وتحرر المحضر 6125 جنح مركز الحامول، وضبط 1.820 طن قمح و400 كيلو علف حمام مخلوط بقمح محلي بمدشة لتصنيع الأعلاف بالعجوزين، بمركز دسوق، وتحرر المحضر رقم 5927 جنح مركز دسوق.