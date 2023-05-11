«تربية نوعية كفر الشيخ» تعلن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

أعلنت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022- 2023 لجميع الفرق الدراسية، حيث تُعقد وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

موعد امتحانات كلية التربية النوعية

أنهت كلية التربية النوعية، استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ في 1 يونيه، ويستمر حتى 25 يونيه، بحسب جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني، من هنا

توفير مقومات الراحة للطلاب أثناء الامتحانات

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، توفير كل مقومات الراحة والهدوء للطلاب، خلال أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مشددا على ضرورة توفير البيئة الامتحانية الملائمة لجميع الطلاب، والمشاركين في أعمال الامتحانات، وفقا للضوابط التي أعدتها إدارة الجامعة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تجهيزات الكليات، واستعداداتها الأمثل للامتحانات، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب.

ما هي كلية التربية النوعية؟

ومن الجدير بالذكر، أنّ كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، أنشئت في عام 1991 بالقرار الوزاري رقم 1187 لسنة 1991، وتم ضمها إلى جامعة طنطا بالقرار الجمهوري رقم 329 لسنة 1998، واستمرت تبعيتها لجامعة طنطا حتى إنشاء جامعة كفر الشيخ كجامعة مستقلة عام 2006.

أقسام الكلية

تضم الكلية أقسام:

- تكنولوجيا التعليم.

- التربية الفنية.

- التربية الموسيقية.

- الاقتصاد المنزلي.

- الإعلام التربوي.