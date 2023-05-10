توزيع ملابس جديدة على 250 أسرة أولى بالرعاية بالحامول في كفر الشيخ

نظمت جمعية الأورمان معرضا لتوزيع الملابس الجديدة مجاناً على 250 أسرة من الأولى بالرعاية بقرية السحايت، التابعة لمركز الحامول، في محافظة كفر الشيخ، تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

إدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهمم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأوضح «شعبان»، أن تنظيم معارض الملابس الجديدة من الأورمان فى محافظة كفر الشيخ يتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد فى كل المحافظة، لافتاً أن المستفيد من هذه المعارض هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

رصد الاحتياجات الأكثر إلحاحاً

وأشار «شعبان»، إلى أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى كفر الشيخ تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجاً فى النطاقات الجغرافية الفقيرة، ووجد أن هذه الأسر تفتقر إلى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الأسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.